Ue, acquisti di abitazioni in calo nel 2020

L'Eurostat rende noto che nel 2020, rispetto all'anno precedente, il numero di transazioni immobiliari è diminuito in diversi paesi dell'Unione europea nonostante una continua tendenza al rialzo dei prezzi delle abitazioni.

Ultime Notizie dalla rete : acquisti abitazioni Gestione patrimoni immobiliari, in digitale per sostenere il boom La rilevazione dell'ADE segnala che nel primo trimestre 2021 156mila acquisti di abitazioni sono state effettuate da persone fisiche (oltre il 96% del totale), di queste il 75% con agevolazione '...

Al via l'erogazione del bonus TV: come ottenere l'incentivo? ...in campo dal Governo Conte e dal Governo Draghi per supportare l'economia italiana e gli acquisti ...di bonus messi in piedi dal Governo Draghi per supportare le famiglie nel rinnovo delle abitazioni, ...

UE: acquisti di abitazioni in calo e prezzi in rialzo nel 2020 Monitorimmobiliare.it Ue, acquisti di abitazioni in calo nel 2020 L’Eurostat rende noto che nel 2020, rispetto all'anno precedente, il numero di transazioni immobiliari è diminuito in diversi paesi dell'Unione europea nonostante una continua tendenza al rialzo dei ...

Acquistata all’asta ex azienda calzaturiera Ancora incerta la futura destinazione: la nuova proprietà avrebbe intenzione di trasformarla in residenza sanitaria ...

