Twitter identifica e blocca account falsi e verificati (Di martedì 13 luglio 2021) Twitter blocca profili falsi di utenti verificati che non era stato in grado di notare precedentemente. La mossa arriva poche settimane dopo che la piattaforma ha rilanciato il suo programma di sicurezza pubblica. LEGGI ANCHE > Trump denuncia Facebook, Twitter e Google per avergli limitato la libertà d’espressione Dal falso al verificato L’errore è emerso grazie al lavoro dell’esperto di data scientist Conspirador Norteño, che con un tweet ha segnalato come diversi profili creati il 16 giugno scorso, pur avendo il badge identificativo per chi ha il profilo verificato, mostravano come ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 luglio 2021)profilidi utentiche non era stato in grado di notare precedentemente. La mossa arriva poche settimane dopo che la piattaforma ha rilanciato il suo programma di sicurezza pubblica. LEGGI ANCHE > Trump denuncia Facebook,e Google per avergli limitato la libertà d’espressione Dal falso al verificato L’errore è emerso grazie al lavoro dell’esperto di data scientist Conspirador Norteño, che con un tweet ha segnalato come diversi profili creati il 16 giugno scorso, pur avendo il badgetivo per chi ha il profilo verificato, mostravano come ...

Twitter blocca profili falsi, che avevano il profilo verificato| Giornalettismo Giornalettismo.com Intelligenza artificiale identifica i politici distratti Ascolta Politici monitorati dall'intelligenza artificiale alla minima distrazione. "The Flemish Scrollers" è un progetto dell'artista belga Dries Depoorter, lanciato online lunedì 5 luglio, che analiz ...

