Recovery | dall' Ecofin approvazione finale per i primi 12 Pnrr

(Di martedì 13 luglio 2021) Il Consigliodell'Ue ha dato oggi a Bruxelles la suaai12 Piani nazionali di ripresa e resilienza () delPlan post - pandemico europeo "Next Generation ...

... che discuteranno delle opportunità offerte dalPlan italiano e di quale sarà l'impatto della svolta digitale su lavoro, imprese e cittadini in tutti gli aspetti della vita:'...Il Consiglio Ecofin dell'Ue ha dato oggi a Bruxelles la sua approvazione finale ai primi 12 Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) delPlan post - pandemico europeo 'Next Generation EU', compreso quello italiano. 'I ministri hanno dato il via libera ai primi dodici pnrr', ha annunciato ufficialmente il vicepresidente ..."Abbiamo approvato 12 Pnrr, tra cui c'è il programma italiano che è di gran lunga il più ampio". Lo ha dichiarato il ministro italiano dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, al termine ...“Il Consiglio ECOFIN ha formalizzato l’adozione del PNRR italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme a quello di altri 11 Paesi. Un traguardo importante che certifica il lavoro ...