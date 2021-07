L’amichevole Galatasaray-Olympiakos diventa un caso: match annullato e ambasciatore in campo (Di martedì 13 luglio 2021) Doveva essere un’amichevole, la partita prevista ad Atene per questa sera. E invece si è trasformata in uno scontro diplomatico tra le due squadre, con tanto di arbitraggio dell’ambasciatore greco ad Ankara. Una figura istituzionale chiamata in causa dal ministero degli Esteri turco per dirimere la controversia e mediare. In una diatriba che, incredibilmente, non ha a che fare col pallone. Ma con il Covid... La partita Galatasaray-Olympiakos diventa un caso diplomatico Già, perché tutto nasce dalle rimostranze sollevate dai giocatori di Istanbul che, sin dal loro arrivo nella capitale greca, hanno eccepito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Doveva essere un’amichevole, la partita prevista ad Atene per questa sera. E invece si è trasformata in uno scontro diplomatico tra le due squadre, con tanto di arbitraggio dell’greco ad Ankara. Una figura istituzionale chiamata in causa dal ministero degli Esteri turco per dirimere la controversia e mediare. In una diatriba che, incredibilmente, non ha a che fare col pallone. Ma con il Covid... La partitaundiplomatico Già, perché tutto nasce dalle rimostranze sollevate dai giocatori di Istanbul che, sin dal loro arrivo nella capitale greca, hanno eccepito ...

