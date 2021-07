La ricetta anti-spreco giusta per trasformare le scorze di fave in chips gustose e croccanti

(Di martedì 13 luglio 2021) Puoi riciclare ledicon questafacile, veloce e appetitosa! Si trasformeranno incrocc, perfette per tutti i tipi di palati. Il riciclo fa ormai parte della nostra società, sempre più proiettata verso la Green Economy. Facciamo di tutto per ridurre gli sprechi, a casa, al lavoro e in taltri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

VITAnonprofit : #LeStorieDiVita Un territorio, i suoi bisogni, le sue risposte: la ricetta virtuosa di una rete che ha raggiunto im… - paoloigna1 : RT @marghiadnsal: Ancora 2,29 milioni di italiani di 60-69 anni senza vaccini anti-Covid. Le ragioni dell'esitazione e la 'ricetta' della F… - PaoloFicarra : RT @marghiadnsal: Ancora 2,29 milioni di italiani di 60-69 anni senza vaccini anti-Covid. Le ragioni dell'esitazione e la 'ricetta' della F… - Miti_Vigliero : RT @marghiadnsal: Ancora 2,29 milioni di italiani di 60-69 anni senza vaccini anti-Covid. Le ragioni dell'esitazione e la 'ricetta' della F… - Lgiova66 : RT @marghiadnsal: Ancora 2,29 milioni di italiani di 60-69 anni senza vaccini anti-Covid. Le ragioni dell'esitazione e la 'ricetta' della F… -

Ultime Notizie dalla rete : ricetta anti

CheDonna.it

Invito i cittadini a cogliere l'opportunit offerta dalla Regione di affrontare il test- Covid gratuitamente , senzan prenotazione, in qualsiasi centro pubblico autorizzato allo ..."Pastasciutta di Bonucci" in ristorante Wembley/ Titolare: "Pensiamo alla" LA PROTESTA ... Non siamo necessariamente 'pro - choice' o '- vita', questi termini sono doppi sensi. Pensiamo ...Il portale sanitario online francese Doctolib.fr è andato in tilt a causa di troppe persone che cercavano di prenotare appuntamenti per la vaccinazione. Dal 21 luglio il pass sanitario sarà richiesto ...L'appello del Nobel Joseph Stiglitz ai Grandi: è il modo più efficace per aumentare la produzione di vaccini. «Ma a Big Pharma non conviene» ...