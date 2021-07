Isabelle Huppert al Festival di Cannes 2021 | ' I registi sono il centro di tutto Recitando mi connetto con il mio vero io'

(Di martedì 13 luglio 2021) Occhiali da sole anche di sera tardi, vestiti - guaine e sguardo killer:fa dimenticare tutte le ragazzine, starlette e aspiranti dive, che hanno sfilato in questi giorni sul tappeto ...

Advertising

kinowords : RT @Tg3web: A Cannes, la star della giornata è Isabelle Huppert, protagonista di una Masterclass da tutto esaurito già prima dell'inizio de… - moreiramaritina : RT @ilanakwplan: Isabelle Huppert te amo - ilanakwplan : Isabelle Huppert te amo - pilavachi1 : RT @Corriere: Cannes, i voti ai look: Isabelle Huppert regale (9), Coco Rocha dark (5), Isabeli Fontana icona (8) - Corriere : Cannes, i voti ai look: Isabelle Huppert regale (9), Coco Rocha dark (5), Isabeli Fontana icona (8) -

Ultime Notizie dalla rete : Isabelle Huppert

Occhiali da sole anche di sera tardi, vestiti - guaine e sguardo killer:fa dimenticare tutte le ragazzine, starlette e aspiranti dive, che hanno sfilato in questi giorni sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 . In parte perché l'allure o si ha o ...Ecco a voi, monumento vivissimo dello spettacolo francese, carismatica protagonista musa di Claude Chabrol, diretta da Tavernier, Kiarostami, Haneke, Benoit Jacquot, Godard, ...Occhiali da sole anche di sera tardi, vestiti-guaine e sguardo killer: Isabelle Huppert fa dimenticare tutte le ragazzine, starlette e aspiranti dive, che hanno sfilato in questi giorni sul tappeto ...Sul red carpet di «Aline», film omaggio a Celine Dion da una ieratica Isabeli Fontana a una “sbadata” Jessica Wang: lascia a casa mezzo abito ...