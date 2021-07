“Il Piacere” di d’Annunzio sotto la lente degli algoritmi: il Vate all’esame di matematica (Di martedì 13 luglio 2021) Riproporre i classici della letteratura italiana in una chiava assolutamente innovativa: attraverso l’alleanza tra cultura umanistica e digitale con l’obiettivo di invogliare alla lettura i più giovani. L’esperimentoi riuscirà? È l’ambizioso progetto che sarà presentato sabato 17 luglio al Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera), durante il convegno: ‘‘Il Piacere: tra ermeneutica e digital studies’. Il primo dei classici dell’800 sotto la lente degli algoritmi è il “Piacere” di d’Annunzio. “Il Piacere” di d’Annunzio” e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Riproporre i classici della letteratura italiana in una chiava assolutamente innovativa: attraverso l’alleanza tra cultura umanistica e digitale con l’obiettivo di invogliare alla lettura i più giovani. L’esperimentoi riuscirà? È l’ambizioso progetto che sarà presentato sabato 17 luglio al VittorialeItaliani (Gardone Riviera), durante il convegno: ‘‘Il: tra ermeneutica e digital studies’. Il primo dei classici dell’800laè il “” di. “Il” di” e ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Il Piacere” di d’Annunzio sotto la lente degli algoritmi: il Vate all’esame di matematica - mancatepromesse : che palle d’annunzio ma non poteva farsi i bocchini invece di scrivere il piacere - theIsyway : Lettura della settimana ?????? Almeno ogni tanto, qualche grande classico è d'obbligo! 'Il piacere' è un romanzo di G… - GiordanoGasper1 : @cicap Ci sono due libri molto diversi, come del resto lo sono i loro autori, che contengono bellissime descrizioni… - Mariene66615913 : La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. Gabriele D'Annunzio, Il piacere. -

Ultime Notizie dalla rete : Piacere d’Annunzio Podcast su Il Piacere di Gabriele d'Annunzio Studenti.it