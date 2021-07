Green pass bar e ristoranti, Fiepet : "situazione attuale non lo richiede' (Di martedì 13 luglio 2021) "Abbiamo ripreso a lavorare da un mese, lasciateci prendere respiro". Così Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti commenta con l'Adnkronos un'eventuale ipotesi di un Green pass 'alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "Abbiamo ripreso a lavorare da un mese, lasciateci prendere respiro". Così Giancarlo Banchieri, presidente diConfesercenti commenta con l'Adnkronos un'eventuale ipotesi di un'alla ...

RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : @anto_sent_this In nessun caso in cui ho fatto un tampone l'avrei evitato con la vaccinazione. Alla Camera interess… - AlessiaMorani : Dobbiamo farlo anche in Italia: questo provvedimento è ineludibile se vogliamo sconfiggere davvero la pandemia. Gre… - Magas_Cintia : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… - bigdarktiger : L'ULTIMA IPOTESI DA BRIVIDI SUL GREEN PASS ? PARAGONE: 'ABBIAMO GIÀ MOBI... -