Google fa ricorso sulla decisione dell’Agcm su multa a Android Auto

Google farà ricorso per la decisione dell'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito del reclamo di Enel X che lamenta l'esclusione da Android Auto di JuicePass (l'applicazione di Enel X per la ricerca e prenotazione di colonnine di ricarica per Auto elettriche). «Lavoriamo costantemente con le Autorità di regolamentazione, e continueremo a farlo, ma siamo in forte disaccordo con le conclusioni dell'Agcm. Di conseguenza, oggi faremo ricorso contro questa ...

