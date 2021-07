Emmy 2021, Don Cheadle e la nomination per una scena di 98 secondi: "Non capisco nemmeno io" (Di martedì 13 luglio 2021) Don Cheadle non ha nascosto il suo stupore dopo aver ottenuto una nomination agli Emmy 2021 grazie a una scena di 98 secondi in The Falcon and the Winter Soldier. Tra le nomination agli Emmy 2021 c'è anche quella di Don Cheadle grazie a un'apparizione di soli 98 secondi in The Faldon and the Winter Soldier. L'attore, che non ha mai conquistato in precedenza il prestigioso riconoscimento nel settore televisivo, ha commentato online la notizia non nascondendo la sua sorpresa. Don Cheadle ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) Donnon ha nascosto il suo stupore dopo aver ottenuto unaagligrazie a unadi 98in The Falcon and the Winter Soldier. Tra leaglic'è anche quella di Dongrazie a un'apparizione di soli 98in The Faldon and the Winter Soldier. L'attore, che non ha mai conquistato in precedenza il prestigioso riconoscimento nel settore televisivo, ha commentato online la notizia non nascondendo la sua sorpresa. Donha ...

