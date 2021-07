Due tensostrutture a misura anticovid per le associazioni vedelaghesi

(Di martedì 13 luglio 2021) Una doppia tensostruttura a disposizione dellelocali: è questa la new entry predisposta dal Comune di Vedelago per agevolare le attività ludico - ricreative locali assicurando il massimo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Due tensostrutture

TrevisoToday

Da qualche giorno, infatti, a Vedelago, nell'area tra l'impianto sportivo Bolge e quello parrocchiale, sono presentigazebo da 10m X 10m per una superficie complessiva coperta di 200 metri ...Sonogli Albi fumetti prodotti quest'anno da Cartoon Club e che saranno presentati in occasione della ... dell'hobbistica Distribuita su un'area di circa 2000 mq diadeguatamente ...Sono due gli Albi fumetti prodotti quest’anno da Cartoon Club ... Distribuita su un’area di circa 2000 mq di tensostrutture adeguatamente attrezzate, tra la rotonda sul lungomare di Rimini e piazzale ...SAVONA - Arriva l’autorizzazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche per due nuovi hub vaccinali privati sul territorio della provincia di Savona, ad Alassio e Cairo Montenotte. Uno in riviera ...