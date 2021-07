Ddl Zan, oggi la battaglia in Senato con lo spettro del rinvio: la Lega tenta di tornare in Commissione (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo otto mesi di rinvii e audizioni, oggi, martedì 13 luglio, il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia approda nell’aula del Senato. A meno che Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, insieme a Lega e Forza Italia, non decidano di votare per le modifiche al testo e quindi un ritorno in Commissione. Contro la volontà di Pd, Leu e Movimento 5 Stelle. Non è ancora chiaro, quindi, se il testo in Senato sarà approvato o meno. Le spaccature nella maggioranza, infatti, hanno messo a rischio l’ok definitivo al testo, che aveva già ottenuto il via libera alla Camera. Il ddl Zan, sulla carta, può contare su ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo otto mesi di rinvii e audizioni,, martedì 13 luglio, il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia approda nell’aula del. A meno che Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, insieme ae Forza Italia, non decidano di votare per le modifiche al testo e quindi un ritorno in. Contro la volontà di Pd, Leu e Movimento 5 Stelle. Non è ancora chiaro, quindi, se il testo insarà approvato o meno. Le spaccature nella maggioranza, infatti, hanno messo a rischio l’ok definitivo al testo, che aveva già ottenuto il via libera alla Camera. Il ddl Zan, sulla carta, può contare su ...

