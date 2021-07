Cresce il mercato del libro, gli italiani leggono e comprano di più (Di martedì 13 luglio 2021) (AGI - Cresce il mercato del libro nei primi sei mesi dell'anno. E Cresce in tutti i canali di vendita, con qualche difficoltà ancora per la grande distribuzione organizzata, e in tutti i generi. Secondo l'analisi dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (AIE) su dati NielsenIQ, nel periodo di riferimento (4 gennaio-20 giugno) sono stati venduti nei canali trade (ovvero nelle librerie, online e fisiche, e nella grande distribuzione, esclusa la scolastica) ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più (+44%) rispetto al 2020. Ancor più significativa è la crescita rispetto al 2019 (al netto quindi degli ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) (AGI -ildelnei primi sei mesi dell'anno. Ein tutti i canali di vendita, con qualche difficoltà ancora per la grande distribuzione organizzata, e in tutti i generi. Secondo l'analisi dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (AIE) su dati NielsenIQ, nel periodo di riferimento (4 gennaio-20 giugno) sono stati venduti nei canali trade (ovvero nelle librerie, online e fisiche, e nella grande distribuzione, esclusa la scolastica) ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più (+44%) rispetto al 2020. Ancor più significativa è la crescita rispetto al 2019 (al netto quindi degli ...

Advertising

SkyTG24 : Il mercato del libro cresce nei primi 6 mesi del 2021: I DATI - FIMI_IT : Nei primi sei mesi del 2021 il mercato musicale italiano non ha smesso di correre: se da un lato lo #streaming prem… - ilcirotano : Cresce il mercato del libro, gli italiani leggono e comprano di più - - sulsitodisimone : Cresce il mercato del libro, gli italiani leggono e comprano di più - BertaIsla : RT @illibraio: Buone notizie per il mondo del #libro: nei primi sei mesi dell’anno in corso cresce ancora il mercato (+44% rispetto al 2020… -