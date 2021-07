Cannes 2021, Josh O’Connor di “The Crown” ruba la scena in rosa pastello (Di martedì 13 luglio 2021) Vincitore di un Golden Globe nel corso della 78° edizione e di un BAFTA grazie all’interpretazione del Principe Carlo in The Crown, Josh O’Connor è tra i protagonisti del Festival di Cannes 2021. L’interprete inglese è nel cast di Mothering Sunday, diretto da Eva Husson presentato in occasione della kermesse. Nei giorni scorsi, grazie al suo aplomb dal sapore squisitamente british e alle tinte pastello che ha scelto di indossare, l’attore si è guadagnato e l’attenzione del pubblico. Ora sembrerebbe pronto a bissare, in attesa delle nomination dei 73° Emmy Awards. Tra poche ora, infatti, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 13 luglio 2021) Vincitore di un Golden Globe nel corso della 78° edizione e di un BAFTA grazie all’interpretazione del Principe Carlo in Theè tra i protagonisti del Festival di. L’interprete inglese è nel cast di Mothering Sunday, diretto da Eva Husson presentato in occasione della kermesse. Nei giorni scorsi, grazie al suo aplomb dal sapore squisitamente british e alle tinteche ha scelto di indossare, l’attore si è guadagnato e l’attenzione del pubblico. Ora sembrerebbe pronto a bissare, in attesa delle nomination dei 73° Emmy Awards. Tra poche ora, infatti, ...

