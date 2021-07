Bus con 25 bambini a bordo prende fuoco: decisivo l’intervento dell’autista (Di martedì 13 luglio 2021) Il tragico incidente è avvenuto nella galleria Fiumelatte, e sul pullman che è andato in fiamme c’erano i bimbi diretti a un campo estivo. La Provvidenza è intervenuta in questo grave disastro per mezzo delle mani dell’eroico autista, che è riuscito a fare scendere tutti i bambini giusto pochi istanti prima che il mezzo venisse L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 13 luglio 2021) Il tragico incidente è avvenuto nella galleria Fiumelatte, e sul pullman che è andato in fiamme c’erano i bimbi diretti a un campo estivo. La Provvidenza è intervenuta in questo grave disastro per mezzo delle mani dell’eroico autista, che è riuscito a fare scendere tutti igiusto pochi istanti prima che il mezzo venisse L'articolo proviene da La Luce di Maria.

