Brescia | soluzione interna per il ds | tocca a Botturi

(Di martedì 13 luglio 2021) Dopo le dimissioni presentate a tempo di record da Roberto Gemmi (che è rimasto in biancazzurro per poco più di una quarantina di giorni) ilCalcio ha deciso di affidare il delicato ruolo di ...

Toccherà così al nuovo ds Botturi definire le operazioni di un Brescia che ieri si è anche presentato ai suoi tifosi (circa 300) per la prima sgambata della gestione Pippo Inzaghi. Contro la Valcamonica.

L'ex responsabile del settore giovanile è il direttore sportivo della prima squadra che ieri ha superando 4-0 i dilettanti della Valcamonica.