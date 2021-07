Atletica, Diamond League a Gateshead: Fassinotti secondo nel salto in alto, Bocchi oltre i 17 m nel triplo (Di martedì 13 luglio 2021) Tobia Bocchi conquista la seconda posizione nel salto triplo nel corso della settima tappa di Diamond League a Gateshead, in Inghilterra. L’atleta dei Carabinieri chiude in 17,04. Si tratta in realtà della terza misura di serata, ma l’Azzurro viene premiato dalla formula della Finale a tre. La gara è stata vinta da Pedro Pablo Pichardo (17,50), mentre a chiudere il podio è Tiago Pereira (16,46 dopo i 17,11 del turno precedente). secondo posto per un italiano anche nel salto in alto: Marco ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Tobiaconquista la seconda posizione nelnel corso della settima tappa di, in Inghilterra. L’atleta dei Carabinieri chiude in 17,04. Si tratta in realtà della terza misura di serata, ma l’Azzurro viene premiato dalla formula della Finale a tre. La gara è stata vinta da Pedro Pablo Pichardo (17,50), mentre a chiudere il podio è Tiago Pereira (16,46 dopo i 17,11 del turno precedente).posto per un italiano anche nelin: Marco ...

sdaneo : RT @atleticaitalia: #atletica ?? YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO 3000 METRI ?? ?? in @Diamond_League a Gateshead 7:37.90 per il mezzofondista az… - AlMazza64 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO 3000 METRI ?? ?? in @Diamond_League a Gateshead 7:37.90 per il mezzofondista az… - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO 3000 METRI ?? ?? in @Diamond_League a Gateshead 7:37.90 per il mezzofondista az… - Sssarella_ : RT @atleticaitalia: #atletica ?? YEMAN CRIPPA RECORD ITALIANO 3000 METRI ?? ?? in @Diamond_League a Gateshead 7:37.90 per il mezzofondista az… - sportface2016 : #Atletica, #GatesheadDL: secondo gradino del podio per #Fassinotti nel salto in alto e per #Bocchi nel triplo -