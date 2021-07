Arsenal e Lione puntano Andrè Onana dell’Ajax (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’addio di Matt Ryan, andato alla Real Sociedad, l’Arsenal si sta impegnando sempre di più nel mercato dei portieri. Il nomè più in vista per prendere il posto dell’australiano potrebbe essere Andrè Onana, portiere dell’Ajax prostagonista della storica corsa alla Champions League 2018-2019. Onana al momento è fermo dopo che il Tas di Losanna gli ha inflitto uno stop di 12 mesi lo scorso febbraio, a causa della presenza di furosemide nelle sue urine. Questo dunque potrebbe mettere i bastoni fra le ruote della trattativa con i Gunners. Tuttavia, in caso di vittoria dell’Ajax del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo l’addio di Matt Ryan, andato alla Real Sociedad, l’si sta impegnando sempre di più nel mercato dei portieri. Il nomè più in vista per prendere il posto dell’australiano potrebbe essere, portiereprostagonista della storica corsa alla Champions League 2018-2019.al momento è fermo dopo che il Tas di Losanna gli ha inflitto uno stop di 12 mesi lo scorso febbraio, a causa della presenza di furosemide nelle sue urine. Questo dunque potrebbe mettere i bastoni fra le ruote della trattativa con i Gunners. Tuttavia, in caso di vittoriadel ...

