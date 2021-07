(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo di seguito la nota delin merito all’incuria del ponticello del Santuario: “Sono passate due settimane dall’ultima denuncia sporta dalstavolta direttamente al vice sindaco di Cava de’ Tirreni Nunzio Senatore per il problema visibilità a causa della vegetazione incolta nei pressi del ponticello del Santuariosulla SP75- in occasione dell’intervista a Radio Base, Senatore rispose “…faremo qualche intervento”. Beh, c’è da dire che i ...

Advertising

anteprima24 : ** Strada provinciale #Avvocatella, il comitato civico #Dragonea: 'Ci risiamo' ** - xtrazz : @Novacula_Occami @Terra2itter Ti immagino realizzare una infografica delle rispettive antipatie regionali?Poi passa… - CocoLime2 : RT @Teso4zampe: In strada sulla provinciale Finocchietto tra Poggio Mirteto e Poggio Catino, sembra zoppicare - - Teta85223232 : RT @Teso4zampe: In strada sulla provinciale Finocchietto tra Poggio Mirteto e Poggio Catino, sembra zoppicare - - CittaMetroTO : #stradeCittaMetroTo #rotatoria #sp590 #ValleCerrina #Lauriano Terminati i lavori della rotatoria al km 26 della Str… -

Ultime Notizie dalla rete : Strada provinciale

ilmattino.it

14 Rivoltana km 8+310 prima dell'incrocio con ex161. Direzione Truccazzano: S. P. 14 Rivoltana km 18+230 passato il Fiume Adda. Inoltre, nel territorio del comune di Melzo ...Al termine dell'incontro, come d'altronde era prevedibile, si sono registrate scene di giubilo in città e su tutto il territoriocon numerose persone che si sono riversate inper ...Aumentano già da settembre le probabilità di ottenere una cattedra fissa a scuola. L’obiettivo è coprire quanti più posti possibili dei 112mila liberi ...Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione avviati da Anas sulle stradi statali in provincia di Modena. Il programma dei lavori interessa oltre 61 km di cui oltre 57 km lungo la strada st ...