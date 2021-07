Rogiosi Editore | un libro e un cortometraggio sul fenomeno dell’uso di alcool tra i ragazzi

Leggi su 2anews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il progetto “La chiave dietro la porta”, è stato ideato da Rosario Bianco,, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e il “Comitato genitori no alcol” di Gerardo Avallone, per sensibilizzare la grave diffusioneditra i. L’uso eccessivo diè unche negli ultimi anni si è diffuso