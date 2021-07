Ora mezz’ora di conversazione online vale quanto un ciao bella per strada Non c’è più differenza tra quello che mi piace e quello che mi capita

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 luglio 2021) Cara Ester, ho fatto un casino: mi sono innamorata di un giovinotto, di carattere molto chiuso e schivo. Pensavo di aver la testa sulle spalle, e invece: niente. Alla fine, dopo una travagliata storia (in parte vissuta a distanza), ci siamo lasciati. La motivazione? Non ho capito un cazzo. Come alle medie (ehi, lui le medie le ha finite mica tanto tempo fa!) mi lanciava segnali tipo: “mi piaci”, continua, etc. insomma mi dava corda. Facciamo un viaggio assieme, ci frequentiamo abbastanza spesso (tantola distanza lo consenta, non è un amore pazzo e disperatissimo perché io non ho più l’età per ‘ste cose). Ma in realtà, forse, ho equivocato. Alla mia ...