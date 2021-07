Final Fantasy XIV è talmente popolare che perfino le copie digitali sono esaurite

(Di lunedì 12 luglio 2021)XIV Complete Edition sembra essere esaurito sia su PC che su PlayStation 4. Al momento, le persone non posacquistare questa edizione direttamente da Square Enix. Entrambe le due versioni del giocoesauriti all'interno del negozio dell'azienda ed è presente ora una lista di attesa: va meglio per le persone che usano il Mac, in quanto il gioco sembra essere ancora disponibile. L'edizione completa per quanto riguardaXIV comprende tutti i contenuti fino a Shadowbringer. Ciò significa che in questa versione troviamo il gioco base, i pacchetti di espansione ...

Attualmente pare che14 sia sold out anche in digitale su Square Enix Store. In vista dell'uscita della prossima espansione Endwalker dell'MMORPG il gioco sta godendo di un'altra impennata di popolarità, ...C'è un capitolo diche è diventato così popolare da essere sold - out persino in digitale , non soltanto in formato fisico. Il franchise è tornato alla ribalta di recente conVII Remake , ma ...Final Fantasy XIV Complete Edition sembra essere esaurito sia su PC che su PlayStation 4. Al momento, le persone non possono acquistare questa edizione direttamente da Square Enix. Entrambe le due ...Square Enix sembra voglia mettere in commercio un ricettario vero e proprio con le pietanze più golose del mondo di Final Fantasy XIV ...