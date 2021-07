E' Morto don Graziano Gianola, il sacerdote di 47 anni caduto in un dirupo (Di lunedì 12 luglio 2021) Graziano Gianola , sacerdote di 47 anni che stava accompagnando un gruppo di 60 giovani di Milano, è Morto in ospedale a Trento. Il religioso, originario di Lecco, vicario parrocchiale a Milano, è Morto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 luglio 2021)di 47che stava accompagnando un gruppo di 60 giovani di Milano, èin ospedale a Trento. Il religioso, originario di Lecco, vicario parrocchiale a Milano, è...

Advertising

Italia_Notizie : Precipita in montagna durante gita con i ragazzi: morto sacerdote di 47 anni - Piergiulio58 : Don Graziano Gianola, morto in montagna sacerdote lecchese di 47 anni: accompagnava un gruppo di ragazzi-… - Alberto_Today : Precipita in montagna durante gita con i ragazzi: morto sacerdote di 47 anni - zazoomblog : Precipitato in un dirupo in Trentino: è morto il prete 47enne. Chi era don Gianola - #Precipitato #dirupo… - ilgiornale : Don Graziano Gianola, della comunità pastorale di Gesù Buon Pastore della Bovisa (Milano), non ce l'ha fatta. Dopo… -