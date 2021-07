Durante la pandemia i cyber attacchi in Europa sono raddoppiati (Di lunedì 12 luglio 2021) Durante la pandemia da Covid-19 l’Unione Europea ha visto gli attacchi informatici nei propri confronti raddoppiare rispetto al 2019. L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica (ENISA) afferma infatti che nel 2020 si sono registrati 304 cyber attacchi a fronte del 146 del 2019. Un aumento pericoloso è stato registrato in particolare per quanto riguarda gli ospedali e le reti sanitarie (+49%) Non è un fenomeno solo europeo. Anche gli Stati Uniti sono stati duramente colpiti da attacchi alla rete Colonial Pipeline e a JBS, la più grande ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 12 luglio 2021)lada Covid-19 l’Unione Europea ha visto gliinformatici nei propri confronti raddoppiare rispetto al 2019. L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica (ENISA) afferma infatti che nel 2020 siregistrati 304a fronte del 146 del 2019. Un aumento pericoloso è stato registrato in particolare per quanto riguarda gli ospedali e le reti sanitarie (+49%) Non è un fenomeno solo europeo. Anche gli Stati Unitistati duramente colpiti daalla rete Colonial Pipeline e a JBS, la più grande ...

