Doppio trionfo per Ferretti Group ai Boat International Design & Innovation Awards 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) : Riva 88? Folgore ha vinto nella categoria "Best New Series Award" e Pershing 140 Touch Me in quella di "Best Naval Architecture". Dopo l'entusiasmo di armatori e appassionati, arriva anche la trionfante conferma degli esperti del settore: Riva 88' Folgore e Pershing 140 Touch Me sono davvero motoryacht straordinari, capaci di lasciare il segno nell'evoluzione della nautica contemporanea. E a decretarlo non poteva infatti essere giuria più qualificata di quella dei Boat International Design & Innovation Awards, che ha premiato lo sport-fly Riva nella categoria "Best New Series Award"

