Ciao partigiano ‘Bolero’ | ora tocca a noi!

(Di lunedì 12 luglio 2021) CaroArmando, non ricordo quando ti ho incontrato la prima volta ma ho ben in testa quando ti ho visto l’ultima volta. Era il mese di febbraio di tre anni fa quando la pandemia ancora non aveva guadagnato la scena della nostra quotidianità. Ci incontrammo a Crespellano dove ormai da qualche anno vivevi o meglio sopravvivevi. Con me c’era Francesca, la storica collaboratrice della tua cara amica Rita Borsellino, arrivata da Palermo per abbracciarti. Tu abituato alla tua casa a Bologna, alla vita accanto alla tua Maria, dopo la sua scomparsa non ti sei mai dato pace come ogni uomo che ha davvero amato la sua donna. Sopravvivere in questo nuovo luogo non ti ...