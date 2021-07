Auto elettriche - Più tranquilli con una lunga garanzia sulle batterie (Di lunedì 12 luglio 2021) Sonni tranquilli per chi compra un'Auto elettrica. Sebbene costituisca una componente molto costosa dei veicoli a zero emissioni, la batteria non desta particolari preoccupazioni tra gli acquirenti di questi modelli, poiché le Case prevedono delle coperture che garantiscono a lungo il suo corretto funzionamento con una discreta capacità residua. Pochi veri acquirenti. In realtà, va detto, sono piuttosto pochi coloro che acquistano, nel senso stretto del termine, le Auto elettriche: nella maggior parte dei casi, infatti, questi veicoli non vengono comprati, ma noleggiati. Parliamo quindi di noleggi a lungo termine, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 luglio 2021) Sonniper chi compra un'elettrica. Sebbene costituisca una componente molto costosa dei veicoli a zero emissioni, la batteria non desta particolari preoccupazioni tra gli acquirenti di questi modelli, poiché le Case prevedono delle coperture che garantiscono a lungo il suo corretto funzionamento con una discreta capacità residua. Pochi veri acquirenti. In realtà, va detto, sono piuttosto pochi coloro che acquistano, nel senso stretto del termine, le: nella maggior parte dei casi, infatti, questi veicoli non vengono comprati, ma noleggiati. Parliamo quindi di noleggi a lungo termine, ...

AgGenerali : RT @GeneraliItalia: ??Con Immagina Strade Nuove di Generali Italia puoi avere fino al 35% di sconto! ?Richiedi il preventivo auto personaliz… - HDmotori : Incentivi auto, in arrivo 350 milioni di euro: bonus anche per l'usato - viaggiareonthe1 : Auto elettriche - Più tranquilli con una lunga garanzia sulle batterie - Max1957 : Auto elettriche: la grande corsa europea tra potenzialità e rischi - marconofanatics : @eziomauro @repubblica Auto elettriche cinesi? In Italia fabbriche chiuse -