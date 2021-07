Aperitivi e brunch techno | riparte la stagione dei dj set

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aperitivi brunch

leggo.it

E ancora ogni mercoledì il jazz live di Jazzoteca , il lunedì l'Aperitivo alla Veneziana a base di spritz e cicchetti; tutte le domeniche il, spesso allietato da eventi speciali come il 18 ...Un angolo nel verde ai piedi dei bastioni della cattedrale, dalle 17 in poi tempio di, ... noto per i piatti locali ma anche per sfiziose dissertazioni etniche e per i golosi...La nightlife milanese riprende a vivere con tanta voglia di tornare presto alla normalità. Tra eventi in sicurezza, serate con musica live e djset (solo da ascoltare) in attesa di ...Rossi, bianchi, rosé e passiti. Abbiamo raccolto qui alcune bottiglie — con un prezzo al di sotto dei 19 euro — perfette per l’estate ...