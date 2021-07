Advertising

Radio1Rai : 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i go… - gifrver : RT @Radio1Rai: 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i gol e gli h… - Spazio_Napoli : VIDEO | ????Sventola il TRICOLORE per le strade di NAPOLI??? - harry_wishes : RT @____giada__: MA VI PREGO QUANTO É TENERO CHIESA CHE SVENTOLA LA BANDIERA????#ItaliaInghilterra #azzurri #Euro2020Final - Marko843 : RT @Radio1Rai: 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i gol e gli h… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sventola

il Dolomiti

Mancano poche ore a Italia Inghilterra e tutti gli sguardi sono puntati su un tifoso nudo che davanti allo stadio di Wembleyla bandiera inglese: ilè diventata virale sui social e ha rubato la scena ai calciatori che tra poche ore si affronteranno per la finale degli Europei 2021. Da alcune ore la zona ...... ad eccezione di 'Rough Justice' che faceva parte dell'evento del 2005 a Salt Lake City (ilè ... Mentre Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts si esibiscono, la folla...TRENTO. E' festa in Trentino per la vittoria del campionato europeo degli azzurri. Sono le 23 e 54 minuti: Donnarumma respinge il rigore di Saka e l'Italia si unisce in un abbraccio mentre Roberto Man ...Piazza Duomo a Trento. Sventolano i Tricolori ed esplodono i fuochi d'artificio alle spalle della Cattedrale. Lo spettacolo dei festeggiamenti dopo Italia ...