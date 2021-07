Vacanza in Spagna, 15 ragazze contagiate al rientro a Rosolini: erano vaccinate. Si teme la variante Delta (Di domenica 11 luglio 2021) Un gruppo di 15 ragazze di Rosolini, provincia di Siracusa, è risultato positivo al Covid al rientro da una Vacanza in Spagna. Avevano deciso di passare qualche giorno nella penisola... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 luglio 2021) Un gruppo di 15di, provincia di Siracusa, è risultato positivo al Covid alda unain. Avevano deciso di passare qualche giorno nella penisola...

