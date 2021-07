Terrorismo, marocchino arrestato a Salerno: ha combattuto con l’Isis in Siria (Di domenica 11 luglio 2021) Salerno, 11 lug – Terrorismo, arrestato in provincia di Salerno marocchino: ha combattuto nell’Isis in Siria, era ricercato a livello internazionale. Si tratta di un 29enne jihadista prima nelle file di Al Nusra e poi nell’Isis in Siria, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare. E’ stato arrestato dalla polizia a Lido Lago di Battipaglia, in provincia di Salerno, alla fine un’indagine che ha coinvolto AntiTerrorismo, Digos di Napoli e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 luglio 2021), 11 lug –in provincia di: hanelin, era ricercato a livello internazionale. Si tratta di un 29enne jihadista prima nelle file di Al Nusra e poi nelin, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare. E’ statodalla polizia a Lido Lago di Battipaglia, in provincia di, alla fine un’indagine che ha coinvolto Anti, Digos di Napoli e ...

