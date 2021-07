Terrorismo, arrestato a Salerno un ex-jihadista marocchino: aveva combattuto tra le fila dell’Isis in Siria già dal 2012 (Di domenica 11 luglio 2021) Era stato in Siria da combattente nel 2012, era tra i membri dell’allora Fronte al-Nusra, braccio armato di al-Qaeda nel Paese, che decisero di seguire Abu Bakr al-Baghdadi in quel progetto che prese presto il nome di Stato Islamico, diventandone uno dei capi militari sotto il nome di Abu al-Bara. Oggi, questo cittadino marocchino di 29 anni è stato catturato dalla polizia a Lago, in provincia di Salerno, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale. Su di lui, fanno sapere le autorità, pendono le accuse di “associazione a delinquere finalizzata alla preparazione ed alla commissione di atti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Era stato inda combattente nel, era tra i membri dell’allora Fronte al-Nusra, braccio armato di al-Qaeda nel Paese, che decisero di seguire Abu Bakr al-Baghdadi in quel progetto che prese presto il nome di Stato Islamico, diventandone uno dei capi militari sotto il nome di Abu al-Bara. Oggi, questo cittadinodi 29 anni è stato catturato dalla polizia a Lago, in provincia di, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale. Su di lui, fanno sapere le autorità, pendono le accuse di “associazione a delinquere finalizzata alla preparazione ed alla commissione di atti di ...

