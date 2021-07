Scontri a Wembley | tensione tra inglesi e sicurezza

Advertising

libellula58 : RT @LaStampa: Scontri fuori dallo stadio, risse all’interno: a Wembley inglesi scatenati - infoitsport : Italia-Inghilterra, caos a Wembley: scontri tra tifosi inglesi e la polizia - zazoomblog : Disordini e scontri fuori da Wembley: gli scalmanati tifosi inglesi calpestano le bandiere italiane - #Disordini… - LaStampa : Scontri fuori dallo stadio, risse all’interno: a Wembley inglesi scatenati - TGEUR24 : #Euro2020Final: scontri e disordini all’esterno di #Wembley -

Alcuni inglesi hanno lanciato in aria lattine, fumogeni e coni segnaletici e hanno scandito cori minacciosi contro gli italiani che stavano raggiungendo lo stadioNon è mancata anche una maxi rissa nei pressi dello stadio a poche ore dalla finale. A scatenarla sono i tifosi dei Tre Leoni, visibilmente alterati e impazziti mentre per fortuna non sono ...I tifosi dell'Inghilterra hanno fischiato l'inno nazionale dell'Italia. Una brutta scena amplificata dalla diretta Tv della finale degli Europei a Wembley.