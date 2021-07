Reggio Calabria, ancora problemi idrici in via Spontone. I cittadini chiedono aiuto e annunciano: “domani avvieremo una protesta” (Di domenica 11 luglio 2021) “Non si può lasciare così una comunità, cittadini disabili e anziani non possono stare senz’acqua”: i residenti in via Spontone hanno terminato la pazienza, questa situazione di disagio persiste ormai da diverse settimane Nessun miglioramento in via Spontone a Reggio Calabria, nulla è cambiato nonostante le tante segnalazioni. L’acqua continua a mancare la sera ormai da diverse settimane ed i residenti sono arrivati al limite della sopportazione. Il disservizio idrico mette in difficoltà anche tanti cittadini disabili, costretti a dover rinunciare ad un bene di prima necessità in ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) “Non si può lasciare così una comunità,disabili e anziani non possono stare senz’acqua”: i residenti in viahanno terminato la pazienza, questa situazione di disagio persiste ormai da diverse settimane Nessun miglioramento in via, nulla è cambiato nonostante le tante segnalazioni. L’acqua continua a mancare la sera ormai da diverse settimane ed i residenti sono arrivati al limite della sopportazione. Il disservizio idrico mette in difficoltà anche tantidisabili, costretti a dover rinunciare ad un bene di prima necessità in ...

Advertising

poliziadistato : Foto tenerissima da Reggio Calabria, dove i poliziotti delle Volanti, intervenuti per un incendio in uno stabile, h… - Cosi49Cosimo : RT @GarauSilvana: #ReggioCalabria dove governano #ItaliaViva #Pd e liste civiche. In Italia tantissime città travolte da montagne di rifiut… - franco_sala : RT @AngiKappa: Sbarchi quasi quotidiani in #Calabria da rotta libica o egiziana. 78 #migranti sono sbarcati oggi a Reggio Calabria da un pe… - Strill_it : Reggio Calabria: SP 12, Città metropolitana: al via i lavori per la messa in sicurezza - sonia172505 : @TW_Bruce_Wayne @LeottaVi Io sono di Reggio Calabria e vivo da 20 anni nel bellunese.. All'età di 27 anni mi sono t… -