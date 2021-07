Italia - Inghilterra, una parte di Derry tifa per gli azzurri: al Bogside spuntano le bandiere tricolori (Di domenica 11 luglio 2021) Italia - Inghilterra , in vista della finale di gli azzurri di Roberto Mancini possono contare su alcuni tifosi in più. A Derry , in Irlanda del Nord , sono spuntate infatti delle bandiere Italiane , ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021), in vista della finale di glidi Roberto Mancini possono contare su alcuni tifosi in più. A, in Irlanda del Nord , sono spuntate infatti dellene , ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - cuccurucucuuu : RT @AlbertoFacco: stasera italia vs inghilterra, share to win - ianhm69 : In bocca al lupo all'Italia stasera, da tutta la Scozia che sta supportando l'Italia per distruggere l'Inghilterra -