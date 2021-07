Italia campione d’Europa | le lacrime di Mancini

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”. Robertoè commosso dopo il trionfo a Euro 2020. Il ct azzurro esulta dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra. “E’ importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Abbiamo e giocato bene? Siamo contenti di questo”, aggiungea caldo. L'articolo proviene daSera.

23.56 Italia campione d'Europa dopo i rigori Italia campione d'Europa. A Wembley inglesi ko ai rigori 4-3 (1-1 dopo 120'). Pronti via e l'Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l'Italia (2')... Gli Azzurri vincono il loro secondo Europeo dopo la vittoria nel 1968. La partita si era aperta con la doccia fredda in avvio con il gol di Shaw al 2'. La risposta degli uomini di Mancini nella ...