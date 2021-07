Gli intolleranti (Di domenica 11 luglio 2021) Attorno al ddl Zan volteggia una doppia intolleranza. Da un lato una certa destra che alla libertà di scegliere il proprio destino e all’ identità di genere preferisce sempre e comunque la legge del Vecchio Testamento, dall’altro le intemperanze, le offese di chi vorrebbe addirittura che il Senato non discutesse alcunché. Ai primi è inutile ricordare che la legge di Dio non è mai stata pubblicata in gazzetta ufficiale, quanto ai secondi, spesso minoranze emarginate, maltrattate, al fianco delle quali ho lottato tutta la vita, si richiederebbe una dose di buon senso più alta se necessaria a rendere la norma migliore. In entrambi i casi la prova, la pistola fumante, di come l’accusa ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Attorno al ddl Zan volteggia una doppia intolleranza. Da un lato una certa destra che alla libertà di scegliere il proprio destino e all’ identità di genere preferisce sempre e comunque la legge del Vecchio Testamento, dall’altro le intemperanze, le offese di chi vorrebbe addirittura che il Senato non discutesse alcunché. Ai primi è inutile ricordare che la legge di Dio non è mai stata pubblicata in gazzetta ufficiale, quanto ai secondi, spesso minoranze emarginate, maltrattate, al fianco delle quali ho lottato tutta la vita, si richiederebbe una dose di buon senso più alta se necessaria a rendere la norma migliore. In entrambi i casi la prova, la pistola fumante, di come l’accusa ...

Chiusi gruppi di studenti LGBT su WeChat Nella notte tra martedi e mercoledi WeChat ha chiuso molti gruppi di studenti LGBT e cancellato i contenuti adducendo scuse ...

