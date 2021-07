D’Ambrosio: «Rinnovo con l’Inter motivo d’orgoglio. Su Inzaghi…» (Di domenica 11 luglio 2021) Danilo D’Ambrosio, intervistato da Inter TV, ha parlato della prossima stagione in nerazzurro: le sue dichiarazioni Intervistato per Inter TV, il difensore nerazzurro fresco di nuovo contratto, Danilo D’Ambrosio, ha parlato della prossima stagione. INZAGHI – «L’approccio è stato positivo, tutto lo staff è competente e voglioso di fare bella figura per onorare la storia interista. Sin dall’inizio siamo tutti sul pezzo». Rinnovo – «Continuare a indossare questi colori è motivo di orgoglio. Sono ormai alla nona stagione con l’Inter ma ogni volta scendo in campo cercando di dare il massimo per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Danilo, intervistato da Inter TV, ha parlato della prossima stagione in nerazzurro: le sue dichiarazioni Intervistato per Inter TV, il difensore nerazzurro fresco di nuovo contratto, Danilo, ha parlato della prossima stagione. INZAGHI – «L’approccio è stato positivo, tutto lo staff è competente e voglioso di fare bella figura per onorare la storia interista. Sin dall’inizio siamo tutti sul pezzo».– «Continuare a indossare questi colori èdi orgoglio. Sono ormai alla nona stagione conma ogni volta scendo in campo cercando di dare il massimo per ...

despaolo37 : D'ambrosio ha preso bene l'opzione di rinnovo unilaterale esercitata dall'inter - Kine_1 : @Kataklinsmann @bonjovi1982 Premesso che anche io sono per puntare sui giovani, il rinnovo di D'Ambrosio lo capisco… - Kataklinsmann : @bonjovi1982 Non rinnovavi D’Ambrosio e tenevi lui. Non rinnovavi Kolarov e tenevi Pirola. Te la cavavi solo col ri… - _Anth00NY : @sanchez_strada Ranocchia per quanto mi duole dirlo negli ultimi 2 anni non ha sbagliato una partita,potremmo dire… - whiteamerica0 : Comunque il rinnovo di Kolarov, Ranocchia e D'Ambrosio è veramente da vomito luride merde che non siete altro… -

