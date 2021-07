Copa America, è il primo trofeo di Messi in Nazionale. Neymar resta a secco (Di domenica 11 luglio 2021) La sfida nella sfida tra Lionel Messi e Neymar l’ha decisa il tocco morbido di Angel Di Maria e un filtrante sublime di Rodrigo De Paul. Ma gli occhi sono tutti per loro due: fuoriclasse, amici, al punto da dedicarsi un momento reciproco nel post partita immortalato dalle telecamere. Leo Messi vince il suo primo titolo interNazionale con l’Albiceleste, quella Copa America che gli è sempre sfuggita, e infrange un tabù che sembrava essere sempre più pesante dopo la quarta finale persa. Chi prende il suo posto nel tabù è proprio Neymar, che nel 2019 perse per ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) La sfida nella sfida tra Lionell’ha decisa il tocco morbido di Angel Di Maria e un filtrante sublime di Rodrigo De Paul. Ma gli occhi sono tutti per loro due: fuoriclasse, amici, al punto da dedicarsi un momento reciproco nel post partita immortalato dalle telecamere. Leovince il suotitolo intercon l’Albiceleste, quellache gli è sempre sfuggita, e infrange un tabù che sembrava essere sempre più pesante dopo la quarta finale persa. Chi prende il suo posto nel tabù è proprio, che nel 2019 perse per ...

