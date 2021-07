Copa America 2021, Messi abbraccia Neymar. E che sorrisi con Paredes (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Semplicemente il calcio. Leo Messi e Neymar. Amici, prima che rivali, in una notte storica che rappresenta un secondo Maracanazo, anche se l’assenza del pubblico attenua e non poco il carico di rivalità. Dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria dell’Albiceleste con gol di Di Maria, Messi ha abbracciato l’amico ed ex compagno di squadra Neymar. Ma la scena che ha fatto il giro del web è un’altra: Messi, Neymar e Paredes, seduti di spalle alla telecamera, intenti a chiacchierare animosamente. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Semplicemente il calcio. Leo. Amici, prima che rivali, in una notte storica che rappresenta un secondo Maracanazo, anche se l’assenza del pubblico attenua e non poco il carico di rivalità. Dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria dell’Albiceleste con gol di Di Maria,hato l’amico ed ex compagno di squadra. Ma la scena che ha fatto il giro del web è un’altra:, seduti di spalle alla telecamera, intenti a chiacchierare animosamente.SportFace.

Advertising

RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - AFP : #BREAKING Lionel Messi's Argentina beat Brazil to win Copa America - CBSSportsGolazo : 2007 ? 2015 ? 2016 ? 2021 ? Leo Messi finally wins the Copa America!?? - Murotvtz : Goli la pekee la Di Marìa dk 22 linaipa Ushindi Argentina Copa America 2021 #murotvsports - IKDefender : RT @talkfcb_: LIONEL MESSI LIFTS THE COPA AMERICA TROPHY -