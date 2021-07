Arisa si rifiuta: non farà parte del programma! (Di domenica 11 luglio 2021) Arisa, nota cantante e volto televisivo di spicco in Mediaset, ha deciso di rifiutare: non farà parte del programma! La situazione. Arisa durante l’ultima edizione di Amici (via social)La nota cantante, dopo l’uscita dell’ultimo singolo intitolato Psyco, ha deciso di trascorrere qualche giornata in pieno relax. “Un brano che mi racconta senza filtri, nella mia umanità imperfetta ma decisa a prendersi tutto quello che le spetta. Il mio cuore incerottato ‘s’è rutt o’ c..z e’ chiagn semb”, ha scritto in uno degli ultimi post pubblicato sul suo profilo Instagram. Siamo anche ... Leggi su vesuvius (Di domenica 11 luglio 2021), nota cantante e volto televisivo di spicco in Mediaset, ha deciso dire: nondelLa situazione.durante l’ultima edizione di Amici (via social)La nota cantante, dopo l’uscita dell’ultimo singolo intitolato Psyco, ha deciso di trascorrere qualche giornata in pieno relax. “Un brano che mi racconta senza filtri, nella mia umanità imperfetta ma decisa a prendersi tutto quello che le spetta. Il mio cuore incerottato ‘s’è rutt o’ c..z e’ chiagn semb”, ha scritto in uno degli ultimi post pubblicato sul suo profilo Instagram. Siamo anche ...

Advertising

infoitcultura : Arisa, clamoroso 'no': rifiuta 200mila euro, il gesto senza precedenti (per Maria De Filippi) - infoitcultura : Arisa, sfregio alla miseria: rifiuta un contratto da 200 mila euro – il motivo - annanamia : Arisa, clamoroso 'no': rifiuta 200mila euro, il gesto senza precedenti (per Maria De Filippi)… - stressatomilano : RT @amicii_news: Arisa rifiuta l’offerta di partecipare a Pechino Express e torna come proff ad #Amici21 ????? - famigliasimpson : @AgoCannella @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @argento_tw @BALDINIPAOLA @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa rifiuta Amici: Arisa rifiuta Pechino Express per restare nel talent Arisa ha rifiutato Pechino Express per rimanere fedele ad Amici? Come sappiamo, nel talent show di Maria De Filippi , Arisa ricopre il ruolo di coach. Stando a quanto si legge ovunque sul web, la ...

Arisa, clamoroso 'no': rifiuta 200mila euro, il gesto senza precedenti (per Maria De Filippi) E che Arisa ha adorato. Per questo, insomma, il rifiuto alla Rai. Per la precisione, su Chi , si legge quanto segue: 'Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express (si ...

Amici: Arisa rifiuta Pechino Express per restare nel talent ComingSoon.it Arisa, notti magiche per questa estate: uscite le date del tour Arriva l'estate e partono i tour. Anche Arisa ha pubblicato le date del suo con cui girerà l'Italia da nord a sud per ritrovare i suoi fan.

Amici: Arisa rifiuta Pechino Express per restare nel talent In una recente intervista, la cantante Arisa bolla come non autorizzate le voci circolate sulla questione. In cima alle news di questi giorni si legge spesso il nome di Arisa. Perché? Bè, innanzitutto ...

ha rifiutato Pechino Express per rimanere fedele ad Amici? Come sappiamo, nel talent show di Maria De Filippi ,ricopre il ruolo di coach. Stando a quanto si legge ovunque sul web, la ...E cheha adorato. Per questo, insomma, il rifiuto alla Rai. Per la precisione, su Chi , si legge quanto segue: 'ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express (si ...Arriva l'estate e partono i tour. Anche Arisa ha pubblicato le date del suo con cui girerà l'Italia da nord a sud per ritrovare i suoi fan.In una recente intervista, la cantante Arisa bolla come non autorizzate le voci circolate sulla questione. In cima alle news di questi giorni si legge spesso il nome di Arisa. Perché? Bè, innanzitutto ...