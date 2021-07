Traffico Roma del 10-07-2021 ore 18:30 (Di sabato 10 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati redazione Sonia cerquetani diversi gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale proprio per incidente Traffico su via Po altezza via Sgambati altro incidente su via dell’Arco di Travertino regolare invece il Traffico sul resto della rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo al momento anche sul raccordo e consolari un po’ più intensa la circolazione sulle strade del litorale laziale e poi sull’Aurelia sulla Pontina e sulla Cristoforo Colombo torniamo a Roma per il dissesto del manto stradale è chiusa via dei Monti di Pietralata tra via ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati redazione Sonia cerquetani diversi gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale proprio per incidentesu via Po altezza via Sgambati altro incidente su via dell’Arco di Travertino regolare invece ilsul resto della rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo al momento anche sul raccordo e consolari un po’ più intensa la circolazione sulle strade del litorale laziale e poi sull’Aurelia sulla Pontina e sulla Cristoforo Colombo torniamo aper il dissesto del manto stradale è chiusa via dei Monti di Pietralata tra via ...

Advertising

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: per traffico intenso, code tra Firenzuola e Aglio e tra Aglio e Barberino di Mugello… - VAIstradeanas : 18:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-07-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -