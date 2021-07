Tour de France 2021, quattordicesima tappa: vince Mollema, Martin risale al secondo posto in classifica (Di sabato 10 luglio 2021) Bauke Mollema (Trek Segafredo) ha vinto la quattordicesima tappa del 108° Tour de France, da Carcassonne a Quillan su una distanza di 184 chilometri. L’olandese, trionfatore al Giro di Lombardia 2019, ha preceduto sul traguardo di 1’04” il campione d’Austria Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) che ha relegato al terzo posto il colombiano Sergio Higuita (EF Education-Nippo). In quarta posizione a 1’06” troviamo un ottimo Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick Step). Grazie a questa ottima prova, il corridore di Alzano Lombardo è risalito fino al 10° posto in ... Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021) Bauke(Trek Segafredo) ha vinto ladel 108°de, da Carcassonne a Quillan su una distanza di 184 chilometri. L’olandese, trionfatore al Giro di Lombardia 2019, ha preceduto sul traguardo di 1’04” il campione d’Austria Patrick Konrad (Bora Hansgrohe) che ha relegato al terzoil colombiano Sergio Higuita (EF Education-Nippo). In quarta posizione a 1’06” troviamo un ottimo Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick Step). Grazie a questa ottima prova, il corridore di Alzano Lombardo è risalito fino al 10°in ...

gdstwits : Tour del France. Tappa a Mollema.Pogacar in maglia gialla - infoitsport : Tour de France 2021, impresa di Bauke Mollema a Quillan! Balzo in classifica di Guillaume Martin ora secondo e Matt… - infoitsport : Tour de France, Mollema vince la prima sui Pirenei. Pogacar resta in giallo, Cattaneo entra nei primi dieci - gruppo_compatto : Tour de France ???? (2.UWT), Stage 14: squillo di Bauke Mollema - repubblica : Tour de France, Mollema vince la prima sui Pirenei. Pogacar resta in giallo, Cattaneo entra nei primi dieci -