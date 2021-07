Scoppia focolaio in un villaggio turistico: ci sono anche 7 ragazzi bresciani (Di sabato 10 luglio 2021) Hanno tra i 17e i 19 anni i ragazzi provenienti da varie regioni italiane risultati positivi al Covid - 19 dopo un soggiorno in un villaggio turistico a Manfredonia, nel Foggiano. I contagi sono stati ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 10 luglio 2021) Hanno tra i 17e i 19 anni iprovenienti da varie regioni italiane risultati positivi al Covid - 19 dopo un soggiorno in una Manfredonia, nel Foggiano. I contagistati ...

