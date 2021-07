PlayStation 4 | oltre 3800 console confiscate dalla polizia ucraina ad un gruppo di minatori di criptovaluta

Leggi su eurogamer

(Di sabato 10 luglio 2021) Minare unaè, solitamente, un processo lungo e costoso, il quale richiede non solo un grande dispendio di energia elettrica, ma anche delle schede grafiche incredibilmente potenti, in grado di effettuare le vere e proprie operazioni di mining. Forse per contenere i costi, forse per scarsità di mezzi, sembra che alcuni aspirantiucraini siano riusciti a mettere su una vera e propria piantagione di...grazie ad una quantità colossale di4. Questa miniera illegale, composta da50 processori, 500 schede grafiche e ...