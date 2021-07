Papa Francesco | la convalescenza sta seguendo il decorso atteso

(Di sabato 10 luglio 2021) “La giornata diè stata tranquilla, con ilclinico. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte“. Ladel Pontefice stai tempi attesi dallo staff medico che lo ha preso in cura al 10° piano del Policlinico Agostino Gemelli dopo l’intervento avvenuto domenica scorsa. Lo si apprende dalla comunicazione del portavoce vaticano Matteo Bruni diffusa nella tarda mattinata di oggi e che ha specificato come il Santo Padre stia “riprendendo gradualmente il lavoro e continui a passeggiare nel corridoio ...

"Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d'Europa", ha detto. Nei primi cinque mesi del 2021 sono morte 632 perone che erano "alla ricerca di un futuro di speranza". Per non dimenticare questo dramma di popoli interi, e per sensibilizzare la ......unito ai giovani che si ritroveranno domenica e negli ultimi due decenni ha portato la testimonianza della giovane venerabile tra le parrocchie irachene che hanno accolto in primavera. ...Città del Vaticano – Papa Francesco non guarda la tv da decenni ma chissà se domani sera non cederà alla tentazione di dare una sbirciata alla partita. Il dubbio che ...Il vescovo diocesano mons. Giuseppe Mazzafaro, ha chiesto a tutte le parrocchie di tendere una mano agli anziani e ai poveri, visitando i nonni e gli anziani soli e facendo memoria nella preghiera deg ...