Papa | decorso post operatorio tranquillo Ha ripreso a lavorare

Riferendo sulpost operatorio diFrancesco al Policlinico Gemelli di Roma, Bruni ha poi spiegato che 'nel pomeriggio (di ieri), ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata e in ..."La giornata diFrancesco è stata tranquilla, con ilclinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte". Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni aggiungendo ...Questa la dichiarazione del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rilasciata sabato 10 luglio per aggiornare sulle condizioni di salute del Papa dopo l'operazione subita domenica ...12.40 Papa prosegue cure e riprende il lavoro "La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico at- teso. Gli esami del sangue sono soddi- sfacenti e prosegue le cure prescrit ...