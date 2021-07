Minacce dell'Isis, da Draghi a Letta solidarietà a Di Maio (Di sabato 10 luglio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime pieno sostegno e profonda solidarietà al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La conferenza anti Daesh da lui presieduta è stata un successo. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, esprime pieno sostegno e profondaal Ministro degli Esteri, Luigi Di. "La conferenza anti Daesh da lui presieduta è stata un successo. Il ...

Advertising

ManlioDS : Tutta la mia vicinanza a @luigidimaio, vittima di minacce dell'#ISIS per il suo ruolo di spicco all'interno della C… - TeresaBellanova : Le minacce dell'#Isis verso l'Italia e il Ministro @luigidimaio sono di assoluta gravità. La mia solidarietà. L'Ita… - Agenzia_Ansa : Minacce dell'Isis, da Draghi a Letta solidarietà a Di Maio. Il premier: 'Impegnati contro il terrorismo' #ANSA - Michele75712719 : ho letto della notizia delle minacce a giggino mentre sono sul cesso , non avete idea dell effetto stimolante che ne ho avuto?????????? - MarcG_69 : RT @LaraMagoni: Anche io come @GiorgiaMeloni esprimo solidarietà al Ministro @luigidimaio per le gravi minacce espresse dell'Isis nei suoi… -