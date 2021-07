Milano: 'ossessionato' da un locale, per un anno divieto di accesso a tutti i bar (2) (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - La durata del divieto è di un anno, e la sua violazione è punita con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, nonché con la multa da 8.000 a 20.000 euro. La misura, strumento volto a garantire tranquillità e legalità di esercizi pubblici e a prevenire comportamenti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica, "viene applicata per la prima volta a Milano nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato di atti persecutori". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) (Adnkronos) - La durata delè di un, e la sua violazione è punita con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, nonché con la multa da 8.000 a 20.000 euro. La misura, strumento volto a garantire tranquillità e legalità di esercizi pubblici e a prevenire comportamenti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica, "viene applicata per la prima volta anei confronti di un soggetto sottoposto alla misura cautelare deldi avvicinamento alla persona offesa dal reato di atti persecutori".

