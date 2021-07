Italiano linciato in Honduras, arrestate 5 persone: al pestaggio hanno partecipato in 600 con pietre e machete (Di sabato 10 luglio 2021) La polizia dell' Honduras ha arrestato almeno cinque persone sospettate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione dell'Italiano Giorgio Scanu , che ha coinvolto circa 600 persone armate di ... Leggi su leggo (Di sabato 10 luglio 2021) La polizia dell'ha arrestato almeno cinquesospettate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione dell'Giorgio Scanu , che ha coinvolto circa 600armate di ...

